Budoni, violento scontro tra due auto: paura per una bombola di Gpl

Momenti di paura nella notte tra giovedì e venerdì in via Tasso, a Budoni, dove due automobili si sono scontrate violentemente intorno alla mezzanotte per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Particolare attenzione è stata riservata a una delle vetture coinvolte, alimentata a Gpl, per la quale si è reso necessario un intervento tecnico mirato per evitare rischi di esplosione o dispersione di gas.

Nonostante la violenza dell’impatto, gli occupanti dei due mezzi non hanno riportato gravi conseguenze. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it