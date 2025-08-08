Cagliari, cambio al vertice della Guardia di Finanza: ecco il generale Cardone

Dopo due anni alla guida del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, Alfredo Falchetti ha lasciato l’incarico in favore del generale di Brigata Massimo Cardone.
Quest’oggi si è tenuta la cerimonia del passaggio di consegne al Comando provinciale del capoluogo. Falchetti ora si trasferirà a Parigi come esperto della Guardia di Finanza in rappresentanza permanente per l’Italia presso le Organizzazioni Internazionali.
Cardone invece arriva da Roma dove ha rivestito l’incarico di direttore della Direzione per la pianificazione strategica e controllo.
