Porto Cervo, Belen litiga con un benzinaio: “Mi stai sul c***o”

Un botta e risposta molto acceso che è stato filmato e ha fatto subito il giro del web. Tra i commenti tanti applausi per l'uomo: "Ti ha risposto a dovere"

Voleva passare con il suo Suv in un’area in questo momento chiusa per lavori. Così Belen si è resa protagonista di un litigio con un benzinaio che è stato filmato, divenendo virale nel giro di poco tempo.

La showgirl infatti ha spostato un birillo che segnalava l’impossibilità di transitare in quel pezzo di strada ed è stata ripresa dall’addetto: “Ma scusami, ma io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”

A quel punto Belen risponde stizzita: “Perché lei mi sta sul c***o”. Non si è fatta attendere la replica dell’uomo che ha controbattuto: “Anche lei mi sta sul ca***, quindi? Cosa vuol dire?”.

Alla fine la showgirl è stata convinta a fare retromarcia e andare via. Tra i commenti sono arrivati tanti applausi per l’uomo: “Il benzinaio ti ha risposto a dovere bravo” o ancora “L’arroganza dei soldi, del potere e del successo. Bell’esempio”.

