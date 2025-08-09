Nuoro, pauroso ribaltamento in cunetta: due feriti

Paura nella serata di ieri a Nuoro, sulla 131dcn al chilometro 37, dove una Toyota Yaris con a bordo due persone è finita capovolta in cunetta.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando il 118 ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco della sede centrale. Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno estratto il passeggero rimasto incastrato nell’abitacolo, affidandolo ai sanitari che hanno poi trasferito entrambi i feriti all’ospedale di Nuoro per gli accertamenti. Sul luogo dell’incidente anche due pattuglie dei Carabinieri di Ottana per regolare il traffico e svolgere i rilievi di rito.

