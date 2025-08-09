Cagliari, l’interminabile telenovela Esposito: è ancora testa a testa col Parma

Sorpassi e controsorpassi. Somiglia a un caotico gran premio la telenovela di mercato legata a Sebastiano Esposito. Fino a una settimana fa l’attaccante aveva l’accordo con il Cagliari, che nel frattempo stava definendo con l’Inter l’operazione per portarlo in Sardegna. Poi le difficoltà, con l’inserimento deciso del Parma a mandare gambe all’aria i piani del club isolano.

I ducali hanno offerto 4 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo con il 50% sulla futura rivendita, mentre il Cagliari puntava su un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro, che sarebbe diventato obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Proprio l’offerta dei ducali è però la soluzione preferita dall’Inter proprietaria del cartellino di Esposito.

Per i nerazzurri, infatti, si potrebbe già procedere al trasferimento e ieri sera l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio parlava di “accordo totale” con gli emiliani. Ma l’intrigo non è finito, perché il Cagliari resta forte della preferenza del calciatore, spinto anche dagli ex compagni Caprile e Folorunsho. Esposito vuole i rossoblù e continua ad attendere le contromosse di Angelozzi e Giulini.

Il Cagliari riflette ora se pareggiare l’offerta del Parma, ma sulla percentuale per la futura rivendita c’è più di qualche dubbio dalla dirigenza, così come senza cessioni è difficile mettere a bilancio 4 milioni cash già da questa sessione di mercato. Le trattative proseguono, con i rossoblù ancora in corsa.

