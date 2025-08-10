Il tacco di Luvumbo illumina la serata del Cagliari: 1-1 con il Racing Santander

Doppia amichevole ieri per il Cagliari che si è confrontato con il Racing Santander ottenendo due pareggi: uno al mattino per 0-0 e uno alla sera per 1-1.

Decisamente più spumeggiante la partita disputata alle 19 che ha visto confrontarsi le eventuali formazioni titolari delle due compagini. Tante occasioni ma con qualcosina da registrare in difesa per i rossoblù dove mancava Luperto, rimasto ai box per un problema al polpaccio.

A passare in vantaggio sono stati infatti gli spagnoli con Andres, dopo un bell’uno-due con Villalibre che lo aveva lanciato a tu per tu con Caprile.

Il Cagliari ha però saputo reagire e al 64′ ha trovato la rete del pari con Luvumbo, abile ad intervenire di tacco su un tiro-cross di Yerry Mina, beffando così il portiere avversario Ezkieta.

Ora occhi puntati sulla Coppa Italia. I rossoblù faranno il loro esordio stagionale nella competizione sabato prossimo e ieri hanno conosciuto i loro avversari: sarà la Virtus Entella a venire nell’Isola, avendo battuto per 4-0 la Ternana.

