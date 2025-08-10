Il cantante, che si è esibito da poco nell'Isola, ha voluto ringraziare tutti per il calore ricevuto: "Uno dei concerti più belli dell'estate"

Alfa incantato dalla Sardegna: “Vi amo, siete la mia serotonina”

Una vera e propria dichiarazione d’amore quella che Alfa ha fatto nei confronti della Sardegna attraverso i propri social.

Il cantante, che di recente si è esibito nell’Isola, ha voluto ringraziare tutti coloro che sono andati al concerto per il calore dimostratogli.

“Ti amo Sardegna – ha scritto il cantante – uno dei concerti più belli di questa estate. Un mare di persone sotto il palco e tutti i miei amici per festeggiare il primo posto in classifica di “A me mi piace”. Siete la mia serotonina“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALFA 🌞🦜🍄🌈🌼🌵🎨 (@alfaadf)

