San Teodoro, scontro spaventoso e furgone ribaltato: due feriti

Brutto incidente questa mattina a San Teodoro lungo la 131 dcn, dove un'auto e un furgone sono venuti a contatto causando il ribaltamento del grosso mezzo

Mattinata di disagi lungo la ss 131 dcn, dove intorno alle 8 un incidente ha interrotto la circolazione all’altezza del chilometro 126, in territorio di San Teodoro. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un’autovettura e un furgone. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, subito soccorse dal personale sanitario presente sul posto.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola è intervenuta per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante, mentre la polizia stradale ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili rallentamenti alla viabilità locale.

