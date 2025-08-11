Tragedia a Olmedo, morto il bimbo di 4 anni che era stato trovato in auto

E’ arrivata oggi la tragica notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Il bambino di 4 anni che era scappato dai genitori ed era stato poi trovato dentro la loro auto a Olmedo è deceduto.

Il bambino era finito in coma ed era stato ricoverato a Sassari in gravissime condizioni a seguito di un colpo di calore. Poi il trasferimento a Roma per cercare di salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La famiglia stava trascorrendo un periodo di vacanza in Sardegna e secondo quanto riferito Danir, il bambino, sarebbe uscito di casa mentre i genitori stavano riposando, entrando poi nel veicolo dei genitori, che era rimasto esposto sotto il sole.

Appena i due si erano accorti dell’assenza del figlio avevano dato l’allarme, trovandolo poi accasciato sul sedile dell’auto.

