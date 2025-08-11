Cagliari, cede l’asfalto in viale Regina Margherita: “Su due ruote rischiate un volo”

Una grossa buca è spuntata su viale Regina Margherita a Cagliari, con l'asfalto che è sprofondato di diversi centimetri

Cede l’asfalto in viale Regina Margherita. La segnalazione è arrivata sul gruppo social “La mia Cagliari”, dove un utente ha fotografato la buca di diversi centimetri che si è formata sul manto stradale.

“Fate attenzione a questo cedimento dell’asfalto se passate in Viale Regina Margherita, in scooter, bici o monopattino rischiate di fare un bel volo” racconta l’utente che ha postato una foto del viale. “Io per fortuna stavo tenendo ben saldo il manubrio, in auto rischiate di spaccare qualcosa”.

Il Comune è stato prontamente informato del pericoloso dislivello e ora si attende la sistemazione da parte degli operai.

