Dermatite nodulare, Tar Sardegna sospende gli abbattimenti dei bovini

Dopo il Consiglio di Stato, oggi anche il Tar Sardegna ha accolto l’istanza di sospensione cautelare contro l’abbattimento di tutti i bovini di un’azienda del nuorese, identificata con un focolaio di dermatite nodulare bovina (Lsd).

Inoltre, il Tar ha reso noto di aver fissato per il prossimo 3 settembre 2025 l’udienza di merito, in cui si prenderà la decisione definitiva sugli abbattimenti.

Intanto persiste il silenzio dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna relativamente al periodo di sospensione dell’uso del latte e dei prodotti derivati in caso di vaccinazione. Nonostante sia stato contattato dall’associazione nazionale di tutela dei consumatori European Consumer, non ha finora risposto alla richiesta di accesso civico generalizzato, contrariamente agli Istituti Zooprofilattici della Lombardia e dell’Emilia Romagna che hanno risposto nell’arco di pochi giorni.

