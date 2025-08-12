Cagliari, Ctm annuncia il servizio per Ferragosto: fermate ripristinate in via Roma

Il servizio Ctm annuncia il piano per Ferragosto, con il ripristino delle fermate di via Roma. Il 15 agosto i bus viaggeranno secondo l’orario festivo, ovvero quello della domenica. La notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto sono attive le linee 9N, L, ER e 1N. La notte tra venerdì 15 e sabato 16 agosto, invece, è attiva la Circolare Notturna, con prima partenza a mezzanotte e ultima corsa alle 5.

Tutti i giorni sono presenti i prolungamenti notturni per le linee 1, 9, 30, 30R, PF e 7. Per raggiungere le spiagge, il servizio per il mare è coperto dalle linee PEX, 3P, PF, PQ, 11 e 5ZE. Gli orari e i percorsi sono consultabili sull’app Busfinder.

Da mercoledì 13 agosto, le fermate n. 739 Roma (fronte Molo Sanità) e n. 24 Roma (Molo Sanità), attive per le linee 1, 1N, 5, 5ZE, 7, 30, 30R, QEX, 31R, M, PF, PQ, PEX, L, CN, sono ripristinate. Disponibile tutti i giorni, dalle 8:30 alle 18:30, il numero verde informativo 800.078.870.

