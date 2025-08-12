Sardegna, allerta gialla per temporali a tre giorni da Ferragosto

A tre giorni da Ferragosto, la Sardegna fa i conti con un’allerta meteo per i temporali. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso con codice giallo (criticità ordinaria) valido oggi dalle 14 alle 21, che interessa le aree del Sassarese, Oristanese, Logudoro e Iglesiente.
I fenomeni più intensi sono attesi nel pomeriggio e nelle prime ore della sera. Secondo le previsioni, la perturbazione dovrebbe lasciare l’Isola già nella giornata di oggi, senza estendersi nei giorni successivi.
Sulla situazione, anche in vista di Ferragosto, ha provato a fare chiarezza sui social il meteorologo Matteo Tidili. “Sono pochissimi i temporali in atto sull’area del Mediterraneo ma la Sardegna, come da attese, è l’area più coinvolta al momento dalla fenomenologia temporalesca che interessa prevalentemente i settori centro occidentali dell’isola”.
Per Tidili “si tratta per lo più di celle singole ed isolate in grado però di arrecare in aree molto localizzate e per brevi periodi precipitazioni particolarmente violente con rain rates a tratti superiori ai 200 mm/h complici soprattutto gli elevati valori di Cape, stimati dai Lam attorno ai 2000 j/kg”.
Ma nessuna illusione sul calo delle temperature: “Fatta eccezione per un temporaneo refrigerio, questi temporali non apporteranno un effettivo ricambio della massa d’aria che continuerà ad assumere caratteristiche sub tropicali”.
