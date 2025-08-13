Belle Arti, Boldetti nuova soprintendente per Cagliari, Oristano e Sud Sardegna

La recente riforma ministeriale che ha previsto la soppressione dei segretariati regionali e trasferito le loro funzioni alle soprintendenze dei capoluoghi, ha portato alla nomina dei nuovi soprintendenti di Archeologia e Belle Arti.

Per quanto riguarda Cagliari, Oristano e il Sud Sardegna è stata nominata Elena Anna Boldetti, che in precedenza era stata appunto il Segretario regionale della Sardegna.

L’obiettivo della riforma è quello valorizzare le professionalità interne, per realizzare un’amministrazione più moderna, integrata e orientata al risultato.

