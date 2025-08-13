Pauroso incidente ad Alghero: frontale tra due auto, 3 feriti in ospedale

Per liberare uno dei feriti i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori

Un brutto incidente stradale é avvenuto questa notte sulla Ss 127 nella zona di Alghero. Due auto si sono scontrate frontalmente tra loro.

L’incidente é avvenuto intorno all’1 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno aiutato i tre feriti, di cui uno era rimasto incastrato tra le lamiere.

Per liberare l’uomo é stato necessario fare ricorso alle cesoie e ad un divaricatore. I feriti sono stati poi affidati alle cure del 118. Due di loro sono stati portati a Sassari e uno ad Alghero.

