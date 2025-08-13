Santa Teresa di Gallura, due auto si scontrano e finiscono fuori strada

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Santa Teresa di Gallura. Due autovetture, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate tra loro finendo fuori dalla strada.

L’incidente è avvenuto lungo la Ss 133 e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Oltre a loro è intervenuto anche il 118 che ha prestato assistenza ad una persona ferita.

Il ferito è stato poi portato all’ospedale di Olbia. Forti rallentamenti invece per il traffico, che è rimasto fermo per oltre un’ora.

