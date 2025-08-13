Dolianova, truffa informatica a importante azienda vinicola: 6 denunciati

Si fingevano operatori di una società con cui l'azienda intratteneva rapporti e si erano fatti versare un'ingente somma di denaro sul conto

Un’azienda vinicola di Dolianova aveva presentato una denuncia per truffa ai danni di alcune persone che si erano finte operatori di una società con cui l’azienda aveva intrattenuto dei rapporti commerciali.

Secondo quanto riferito, infatti, si tratta di sei persone, tutte residenti a Palermo, che sono state deferite in stato di libertà per truffa e riciclaggio in concorso.

I sei avevano indotto l’azienda ad effettuare un pagamento fraudolento di un’ingente somma di denaro. L’importo, bonificato su un conto corrente riconducibile a uno degli indagati, sarebbe stato successivamente trasferito, tramite più operazioni bancarie, su altri conti italiani ed esteri intestati a complici, al fine di ostacolarne la tracciabilità.

