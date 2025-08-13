Cagliari, insulti di un magistrato al sindaco Zedda: il caso in Parlamento

“Un comportamento inaccettabile e incompatibile con il ruolo di chi, amministrando la giustizia e dunque rappresentando lo Stato in una delle sue funzioni più delicate, deve mantenere in ogni circostanza un atteggiamento improntato al decoro e al rispetto delle istituzioni”. Lo dichiara in una nota il senatore del Pd, Marco Meloni, riferendosi a delle frasi che un magistrato della Corte d’Appello penale avrebbe rivolto, in un luogo pubblico e affollato, nei confronti del sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Secondo quanto riportato sui social dalla consigliera regionale Camilla Soru, che pochi giorni fa ha denunciato il fatto, si tratterebbe di frasi come “meritava di essere schiacciato come un insetto” e “lo annego in trenta centimetri d’acqua”.

“Per mezz’ora mi sono ritrovata quella voce nell’orecchio, carica di rabbia, rancore e disprezzo, finché non ho chiesto di abbassare i toni” ha riferito Soru in un post. “Solo dopo ho scoperto chi era: un giudice. Non uno qualunque, ma consigliere della Corte d’Appello penale. E lì mi si è gelato il sangue”.

Meloni ha quindi deciso di vederci chiaro: “Ho presentato un’interrogazione al Ministro della Giustizia Nordio, chiedendo di accertare la veridicità dei fatti e di valutare, se fossero confermati, l’avvio delle procedure disciplinari previste dalla legge”. Per il parlamentare dem “è necessario evitare che episodi di questa natura possano minare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia”.

