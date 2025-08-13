L’Aou di Cagliari lancia Eliminacode: prenotazioni rapide per farmaci e visite

È disponibile su Android e Apple la nuova app Eliminacode Aou Cagliari, pensata per prenotare in pochi click diversi servizi al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio. Dal 1° settembre sarà l’unico canale digitale per fissare appuntamenti, affiancato da una piattaforma web accessibile su www.aoucagliari.it.

Con l’app si possono prenotare: ritiro farmaci alla Farmacia del Policlinico; prelievi e attività di laboratorio; appuntamenti CUP per visite e pagamento ticket; ritiro cartelle cliniche e visite in libera professione.

Non è richiesta registrazione, basta compilare un form con dati anagrafici, telefono ed e-mail per ricevere la conferma. Per esami e visite è possibile inserire il codice dell’impegnativa elettronica per velocizzare le pratiche. Per il ritiro farmaci è consigliato indicare il nome del medicinale nelle note.

L’attuale app FilaVia e la piattaforma farmaci resteranno attive solo per appuntamenti fino al 31 agosto.

