Cagliari, rider usava le consegne per spacciare: arrestato

Fermato dai Falchi della Polizia di Stato un 31enne che nascondeva marijuana e hashish in casa, pronte per la vendita

A Cagliari le consegne a domicilio non riguardavano solo pizze e alimenti, ma anche droga. Un rider di 31 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini, l’uomo sfruttava il proprio lavoro per distribuire droga in diversi quartieri della città.

Sotto osservazione da tempo, il corriere è stato fermato martedì mattina durante una perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione, usata come base logistica, i Falchi hanno trovato 250 grammi di marijuana, 110 grammi di hashish, bilancini di precisione, materiale per confezionamento e oltre 10mila euro in contanti.

Dopo l’arresto e la convalida, il 31enne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma, in attesa del processo. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di clienti e fornitori.

