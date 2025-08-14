Sardegna, temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo

Il maltempo imperversa sulla Sardegna alla vigilia di Ferragosto e la Protezione Civile ha emanato un avviso di criticità ordinaria per tutto il territorio regionale, con l’esclusione della Gallura.
In particolare, è stata diramata un’allerta per rischio idrogeologico per temporali sulle aree dell‘Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro.
L’avviso di criticità è stato emesso per la giornata odierna a partire dalle 14 fino alle 21.
