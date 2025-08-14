Prima pagina Sardegna, temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo

Sardegna, temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo

La Protezione Civile ha pubblicato un bollettino di allerta di codice giallo che sarà valido fino alle 21 di oggi

Di
Redazione Cagliaripad
-

Il maltempo imperversa sulla Sardegna alla vigilia di Ferragosto e la Protezione Civile ha emanato un avviso di criticità ordinaria per tutto il territorio regionale, con l’esclusione della Gallura.

In particolare, è stata diramata un’allerta per rischio idrogeologico per temporali sulle aree dell‘Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro.

L’avviso di criticità è stato emesso per la giornata odierna a partire dalle 14 fino alle 21.

