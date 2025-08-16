Province Nuoro Stretta sulla movida a San Teodoro e Siniscola: raffica di denunce e...

Stretta sulla movida a San Teodoro e Siniscola: raffica di denunce e segnalazioni

Operazione notturna contro le “stragi del sabato sera”: patenti ritirate, denunce per guida in stato di ebbrezza e droga, sanzioni per atti osceni e ubriachezza

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nei Comuni di San Teodoro e Siniscola, con l’obiettivo di prevenire incidenti legati all’abuso di alcol e droghe durante la movida estiva. All’operazione hanno preso parte 20 militari, impegnati lungo le principali arterie stradali e nelle zone più frequentate da turisti e giovani.

Il bilancio è pesante: 9 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dopo essere risultata positiva ai cannabinoidi in ospedale e responsabile di un sinistro.

I controlli hanno riguardato anche le aree più affollate, soprattutto nei pressi delle discoteche. Qui i militari hanno sanzionato una persona per ubriachezza manifesta e due giovani per atti osceni in luogo pubblico, sorpresi a urinare in vie centrali di San Teodoro nonostante la presenza di numerosi passanti.

Un maggiorenne è stato invece denunciato per aver fornito false generalità, nel tentativo di sfuggire ai controlli, dopo essere stato sorpreso alla guida nonostante la patente revocata.

Infine, 7 maggiorenni provenienti da diverse province italiane sono stati segnalati al Prefetto come assuntori, poiché trovati con modiche quantità di marijuana, hashish, cocaina ed ecstasy.

