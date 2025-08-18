La dea bendata ha baciato la Sardegna, con due vincite di rilievo al SuperEnalotto nell'estrazione di giovedì 14 agosto

La fortuna bacia Giba e Ozieri, vinti 40.000 euro al SuperEnalotto

La dea bendata ha baciato la Sardegna, con due vincite di rilievo al SuperEnalotto nell’estrazione di giovedì 14 agosto. Come riporta Agipronews, a Giba e Ozieri sono stati centrati due “5”, del valore di 20.187,76 euro ciascuno.

A Giba, la vincita è stata registrata presso il Tabacchi Congias, in via Principe di Piemonte, mentre a Ozieri la giocata fortunata è stata convalidata nella Tabaccheria Carta in piazza Garibaldi.

Con il “6” che manca dal 22 maggio, quando un giocatore di Desenzano del Garda (BS) si aggiudicò 35,4 milioni di euro, il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì, continua a salire, raggiungendo l’impressionante cifra di 39,5 milioni di euro.

