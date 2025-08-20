Guasila, due cani maltrattati salvati dai Carabinieri: allevatore denunciato

Gli animali erano legati con cavi troppo corti e vivevano in una situazione di totale degrado: sequestrati e trasferiti in un canile convenzionato

Intervento dei militari a Guasila, dove i Carabinieri della Stazione di Villamar sono entrati in azione dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. Alcuni cittadini avevano denunciato una presunta situazione di maltrattamento di animali presso l’abitazione di un allevatore 70enne del posto.

Arrivati sul luogo, i militari hanno trovato due cani meticci tenuti in condizioni critiche: erano legati con cavi estremamente corti e stretti, tanto da limitarne quasi del tutto i movimenti. Le modalità di detenzione hanno confermato i sospetti di maltrattamento.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del servizio veterinario dell’Asl di Sanluri. Il medico ha accertato lo stato di sofferenza degli animali e disposto il sequestro, con successivo trasferimento in un canile convenzionato di Ortacesus, dove potranno ricevere cure e assistenza.

L’allevatore è stato denunciato a piede libero con l’accusa di maltrattamento di animali. L’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata dai Carabinieri.

