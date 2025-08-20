Belen, altra sfuriata in Sardegna dopo la lite dal benzinaio: volano patatine

Amore tormentato quello tra Belen Rodriguez e la Sardegna. Dopo il diverbio con un benzinaio, la showgirl argentina è finita nuovamente al centro delle cronache mondane per un episodio avvenuto in un ristorante di Porto Cervo, dove si trova in vacanza con i figli.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia e ripreso da Dagospia, Belen ha improvvisato un ballo sul tavolo del locale, attirando l’attenzione di un gruppo di giovani romani intenti a filmarla con lo smartphone. Accortasi delle riprese, la soubrette ha reagito lanciando patatine contro i ragazzi. Dopo un po’ di tensione, la situazione è però tornata alla normalità, con Belen che ha ripreso a danzare come se nulla fosse accaduto.

Un episodio che si aggiunge ai momenti virali che la conduttrice sudamericana ha regalato in questa movimentata vacanza sarda. Sullo sfondo, però, non mancano le questioni personali serie. I rapporti con la sorella Cecilia si sono da tempo raffreddati, mentre la frequentazione con l’avvocato Nicolò De Tommasi, immortalata nei mesi scorsi dai paparazzi, sarebbe già terminata. “Si definisce single”, scrive Parpiglia.

Insomma, un momento personale non facile per Belen, che al netto di qualche uscita sopra le righe si è comunque goduta anche la pace dell’Isola con i suoi figli. Tra gite in barca, passeggiate a San Pantaleo e i migliori ristoranti della Costa Smeralda, sui social della showgirl sono tanti i momenti felici di relax documentati dai suoi sempre cliccatissimi post.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it