Nuraminis, 18enne minaccia gesto estremo in una cava: salvato

Ansia questa mattina a Nuraminis, dove un ragazzo di 18 anni è stato salvato dai Carabinieri della locale stazione mentre si trovava sul ciglio di un dirupo in una cava di inerti, in località “Is Perderas”. A lanciare l’allarme è stato il titolare dell’impianto, un imprenditore 51enne residente in provincia di Torino, che ha chiesto aiuto dopo aver notato il giovane in evidente stato di disperazione.

Giunti sul posto con urgenza, i militari hanno individuato il ragazzo seduto su un gradone in pietra a ridosso del precipizio, alto circa 50 metri. Con grande calma e sensibilità, hanno instaurato con lui un lungo dialogo, convincendolo progressivamente a desistere dal gesto e ad allontanarsi dalla zona di pericolo.

Una volta messo in sicurezza, il 18enne è stato affidato al personale sanitario del 118, che lo ha accompagnato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per una valutazione specialistica e un trattamento sanitario volontario.

