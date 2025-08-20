Il Cagliari saluta Piccoli: tutto fatto per il passaggio alla Fiorentina

La Viola aveva da tempo manifestato il suo interesse nei confronti del giocatore, ma questo pomeriggio ha affondato il colpo in modo deciso

Da tempo la Fiorentina aveva messo nel mirino Roberto Piccoli senza affondare il colpo. Questo pomeriggio lo ha fatto e con una trattativa flash ha chiuso l’operazione.

Restano solamente gli ultimi dettagli da limare, ma il Cagliari dall’operazione incasserà 25 milioni più 3-4 di bonus, una cifra che si avvicina ai 30 che il club rossoblù aveva chiesto fin da inizio mercato.

Sebbene all’inizio si fosse parlato di un possibile prestito con obbligo di riscatto, l’operazione sarà invece a titolo definitivo.

Ironia della sorte, a seconda delle tempistiche, il giocatore potrebbe scontrarsi subito con i rossoblù in occasione della prima giornata di campionato, che metterà davanti proprio il Cagliari e la Fiorentina alla Unipol Domus.

