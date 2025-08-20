Simbolo Fortza Paris, Denise Scalas: “Rispettate ricordo di Gianfranco”

Chiede rispetto per il simbolo Fortza Paris e per la memoria del marito Denise Scalas, la vedova del Generale Gianfranco Scalas recentemente scomparso.

Attraverso una nota infatti si è scagliata contro chi in questi mesi ha abusato del simbolo, usandolo senza autorizzazione: “Nel 2004, Gianfranco Scalas, insieme ad Antonello Carboni e Antonio Giua, depositò ufficialmente il simbolo di Fortza Paris. Quel simbolo non è mai stato un semplice segno grafico: era ed è l’espressione viva della sua passione, del suo amore e della sua dedizione verso i sardi e verso la Sardegna”.

“Oggi, come moglie di Gianfranco, desidero comunicare che il simbolo appartiene ufficialmente a me – aggiunge – Con questo gesto non rivendico un possesso materiale, ma intendo proteggere la memoria di Gianfranco e il significato autentico di ciò che ha rappresentato per tutta la sua vita”.

Denise Scalas poi prosegue: “Chiedo a tutti di rispettare questa scelta, e con essa il ricordo di Gianfranco. Vi invito, nel rispetto del mio dolore, a smettere di usare il simbolo senza autorizzazione. Ma soprattutto vi invito a ricordare ciò che Gianfranco ha sempre insegnato: lavorare con onestà, mettere i sardi al centro, non rassegnarsi a una politica che lascia a casa oltre la metà della gente”.

