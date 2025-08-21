Volo diretto Sardegna-Stati Uniti sempre più vicino: ci pensa una compagnia

Un collegamento tra la Sardegna e gli Stati Uniti potrebbe presto diventare realtà. Il tema ormai è pienamente entrato nel dibattito comune dopo il bando aereo “Nuove rotte” in cui vengono menzionati appunti anche i voli transoceanici, ma ora è una compagnia aerea a pensarci seriamente.

Una nota compagnia statunitense infatti, Delta Air, ha proposto un sondaggio per alcuni dei suoi aderenti al programma fedeltà.

L’esito della votazione definirà la destinazione su cui sarà possibile volare dagli Stati Uniti e in lizza ci sono tre isole: la Sardegna appunto, Malta e Ibiza.

A prescindere da tutto, un collegamento che fino a qualche tempo fa poteva sembrare fantascienza, potrebbe diventare reale.

