Sardegna, il rientro a scuola si avvicina: si torna il aula il 15 settembre

L’estate è quasi agli sgoccioli per gli studenti sardi, che in questi giorni si stanno godendo gli ultimi momenti di relax prima di tornare tra i banchi di scuola.
In Sardegna infatti, l’inizio della scuola è previsto per il 15 settembre, una data scelta dalla maggior parte delle regioni italiane.
Solamente a Bolzano, l’8 settembre, Trento, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta il 10, Friuli Venezia-Giulia l’11 e Lombardia il 12 si comincerà prima. Si varcheranno i cancelli il 16 invece in Puglia e Calabria.
