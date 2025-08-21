Regione Sardegna, il rientro a scuola si avvicina: si torna il aula il...

Sardegna, il rientro a scuola si avvicina: si torna il aula il 15 settembre

Estate quasi agli sgoccioli per i tanti studenti sardi, che però non saranno i primi a tornare tra i banchi di scuola

Di
Redazione Cagliaripad
-
(Foto credit: Ansa)

L’estate è quasi agli sgoccioli per gli studenti sardi, che in questi giorni si stanno godendo gli ultimi momenti di relax prima di tornare tra i banchi di scuola.

In Sardegna infatti, l’inizio della scuola è previsto per il 15 settembre, una data scelta dalla maggior parte delle regioni italiane.

Solamente a Bolzano, l’8 settembre, Trento, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta il 10, Friuli Venezia-Giulia l’11 e Lombardia il 12 si comincerà prima. Si varcheranno i cancelli il 16 invece in Puglia e Calabria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE