Loculi, cercavano di “traslocare” una piantagione di marijuana: due arresti

I Carabinieri sequestrano quasi 400 piante e armi da fuoco: le due persone fermate stavano spostando un'intera piantagione per paura di essere scoperti

Nuovo colpo allo spaccio di droga nel Nuorese. I Carabinieri della Squadriglia di Iloghe hanno arrestato due uomini a Loculi, con l’accusa di coltivazione illecita di marijuana. L’operazione arriva a pochi giorni dai tre arresti effettuati dalla stessa unità lo scorso 5 agosto, tra cui un parente di uno dei due fermati.

Secondo quanto accertato dalle indagini, i due indagati avrebbero curato una piantagione di quasi 400 piante di cannabis, con un principio attivo pari allo 0,759%. Nel corso delle perquisizioni estese alle abitazioni, i militari hanno sequestrato in via cautelare cinque fucili e una pistola, armi regolarmente detenute.

Gli arresti sono scattati quando i due, preoccupati per i precedenti fermi avvenuti nel paese, hanno tentato di tagliare la coltivazione per trasferirla altrove, nel tentativo di salvare il raccolto e garantirsi i guadagni. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato dei Carabinieri e per gli indagati è stato disposto l’obbligo di dimora a Loculi.

