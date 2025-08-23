Monserrato, evade dai domiciliari ma trova i Carabinieri: arrestato un 24enne

Serata movimentata a Monserrato, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 24enne per evasione. Il giovane, disoccupato e già noto alle forze di polizia, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso a piedi fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione.

I militari lo hanno fermato durante un servizio di controllo del territorio. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo non ha saputo giustificare la violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. Dopo le formalità di rito in caserma, il 24enne è stato riaccompagnato a casa, dove resterà agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

