Martina Murenu, gli haters attaccano: “Ti stai facendo pubblicità” | Lei risponde

Non solo le offese tremende, per l’influencer sarda Martina Murenu arrivano anche le insinuazioni. “Lo stai facendo per pubblicità, vai a lavorare”, ha scritto qualche haters sui social dopo il clamore mediatico suscitato dalla sua denuncia per le frasi brutali che le sono state rivolte in una live.

“Agghiacciante come alcune persone possano semplicemente pensare che io lo stia facendo per pubblicità” ha detto Martina in una stories. “Come se io volessi essere ricordata come quella abusata, bullizzata, o che forse un giorno farà una fine brutta. Come se volessi che i miei parenti e le persone che mi vogliono bene fossero così tanto preoccupate per me. No, io ho iniziato a fare video per passione, ho sempre lavorato“.

Poi spiega: “Ho sempre detto che vorrei che le persone mi riconoscessero come quella che strappa un sorriso. Mi sento in dovere di tutelarmi e di farlo alzando un polverone enorme”. Per Martina si tratta di “una denuncia sociale, per tutte quelle persone che sono rimaste in silenzio per anni e non ne possono più”.

Insomma, “bisogna parlarne e come”. In un’altra stories Martina Murenu ha poi parlato dei tanti che grazie alla sua denuncia stanno trovando coraggio. “In tanti mi hanno scritto per dirmi che hanno trovato coraggio per denunciare e io ne sono super felice”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it