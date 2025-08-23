Alghero, volo salva vita per un bimbo di 50 giorni: trasferito a Roma

Un bimbo di appena 50 giorni è stato trasferito d’urgenza dall’Aou di Sassari all’Ospedale Bambino Gesù di Roma grazie a un volo sanitario effettuato oggi da un Gulfstream G-650 del 31° Stormo di Ciampino.

Il piccolo, in imminente pericolo di vita, è stato imbarcato nel tardo pomeriggio di sabato 23 agosto all’aeroporto di Alghero, insieme ai genitori e a un’equipe medica che ha garantito assistenza durante tutto il viaggio. L’arrivo nella Capitale ha permesso il trasferimento immediato in ambulanza verso la struttura pediatrica specializzata.

Si tratta del secondo intervento in meno di 24 ore. Venerdì, infatti, un altro volo dell’Aeronautica aveva trasportato un neonato di appena 12 giorni da Cagliari a Milano, con destinazione l’ospedale di San Donato Milanese, centro d’eccellenza per cure pediatriche.

Entrambe le operazioni sono state attivate dalla Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare dopo le richieste delle Prefetture di Sassari e Cagliari. Le missioni di questo tipo, autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentano un servizio fondamentale per garantire cure immediate ai pazienti in condizioni critiche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it