Sassari, trovato morto in casa dopo giorni: dramma in via Capo d’Oro

Tragedia nel centro storico di Sassari. Questa mattina i Carabinieri sono intervenuti in via Capo d’Oro dopo la segnalazione di un vicino di casa che aveva avvertito un forte odore provenire da un appartamento.
Sul posto sono giunti i militari e i sanitari del 118, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione situata al primo piano. All’interno, la drammatica scoperta: il corpo senza vita di un uomo di 60 anni. Secondo le prime ipotesi, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa, probabilmente per arresto cardiaco.
Il pubblico ministero ha già autorizzato la restituzione della salma ai familiari.
