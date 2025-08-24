Province Sassari Sassari, trovato morto in casa dopo giorni: dramma in via Capo d’Oro

Sassari, trovato morto in casa dopo giorni: dramma in via Capo d’Oro

Un 60enne è stato rinvenuto senza vita nel centro storico di Sassari: l'uomo viveva da solo e ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i vicini

Di
Redazione Cagliaripad
-

Tragedia nel centro storico di Sassari. Questa mattina i Carabinieri sono intervenuti in via Capo d’Oro dopo la segnalazione di un vicino di casa che aveva avvertito un forte odore provenire da un appartamento.

Sul posto sono giunti i militari e i sanitari del 118, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione situata al primo piano. All’interno, la drammatica scoperta: il corpo senza vita di un uomo di 60 anni. Secondo le prime ipotesi, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa, probabilmente per arresto cardiaco.

Il pubblico ministero ha già autorizzato la restituzione della salma ai familiari.

