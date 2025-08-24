Whoopi Goldberg lascia Stintino e sceglie la Sicilia: è bufera sull’attrice

Traditi da Whoopi Goldberg. Questo lo stato d’animo a Stintino per la scelta dell’attrice americana di mettere in vendita la propria villa in Sardegna e trasferirsi in Sicilia. La vincitrice del premio Oscar e protagonista di successi come Sister Act, ha infatti deciso di spostarsi a Ortigia, suggestiva isola di Siracusa. Una scelta inattesa, arrivata proprio mentre la sindaca Rita Vallebella era pronta a conferirle la targa di cittadina onoraria.

Fino a pochi mesi fa, Goldberg aveva elogiato pubblicamente la bellezza e la tranquillità di Stintino, definendolo “casa” durante un’intervista con Geppi Cucciari. Ma la situazione è cambiata rapidamente: la lussuosa villa di Pischina Salidda, valutata 12 milioni di euro, è stata messa in vendita.

La star non si è mai fatta vedere quest’anno nella sua residenza in Sardegna e la sindaca, che a marzo aveva annunciato con entusiasmo il riconoscimento, ha deciso di ritirare la proposta di cittadinanza onoraria. Per Stintino resta il rammarico di un addio inatteso, dopo anni in cui l’attrice era diventata una presenza fissa e rispettata nel borgo.

