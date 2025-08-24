Cagliari, Angelozzi: “Al 99% è fatta per Palestra, ci saranno altri due acquisti”

Il direttore sportivo Angelozzi ha fatto il punto sul mercato del Cagliari dopo gli addii di Piccoli e Zortea

Cagliari, Angelozzi: “Al 99% è fatta per Palestra, ci saranno altri due...

Nel pre gara di Cagliari-Fiorentina, il direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi ha parlato a Dazn degli ultimi sviluppi di calciomercato.

Intanto, il dirigente ha risposto sugli addii pesantissimi di Nadir Zortea e Roberto Piccoli che hanno fatto storcere il naso ai tifosi. “Critiche? Giusto che i tifosi le facciano. Ma io penso che una società come il Cagliari vive anche di plusvalenze. Sono arrivate due richieste per giocatori importanti che volevano fare le Coppe, non era facile trattenerli”.

Poi annuncia: “Cercheremo di accontentare la società, un giocatore al 99% l’abbiamo preso, poi cercheremo di trovare gli altri due acquisti. Al 99% è Palestra dell’Atalanta, un giocatore forte e giovane”.

