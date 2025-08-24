Cagliari-Fiorentina, le formazioni: c’è Deiola, a Borrelli le chiavi dell’attacco

Sorpresa nell’undici titolare del Cagliari per la sfida delle 18.30 contro la Fiorentina. Per l’esordio in campionato mister Pisacane sceglie di affidare le chiavi dell’attacco a Borrelli, sostenuto da Esposito e Folorunsho. Si parte poi da una difesa a quattro, mentre a centrocampo c’è Deiola. Ecco le formazioni:
CAGLIARI(4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli.
Allenatore: Pisacane
FIORENTINA(3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Stefano Pioli
