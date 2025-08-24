Sardegna, 15 incendi in un giorno: a Nurri necessario l’intervento dei mezzi aerei

Le fiamme sono divampate in località S’Axellinus: sul posto elicotteri della flotta regionale e squadre a terra

Giornata di fuoco in Sardegna, dove oggi il Corpo Forestale ha segnalato 15 incendi sul territorio regionale. Tra questi, uno in particolare ha richiesto il supporto della flotta aerea regionale e il concorso dei mezzi nazionali.

L’incendio si è sviluppato in agro del Comune di Nurri, in località S’Axellinus, interessando un’area boscata. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, con il supporto degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Villasalto, Sorgono e Fenosu (Super Puma).

A terra sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatulo-Suergiu Lobau e Isili-Monte Simudis, insieme ai volontari di Isili-Prociv Sarcidano e alla squadra comunale di Nurri.

Il pronto intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando conseguenze peggiori. Restano in corso le attività di bonifica e accertamento delle cause.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it