Cagliari, Luperto: “Bellissimo festeggiare il gol con la nostra gente”

Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, è l’uomo copertina della prima giornata di campionato 2025/2026 grazie al gol al minuto 94′ che ha regalato ai rossoblù il pareggio contro la Fiorentina alla Unipol Domus.

“Sono contentissimo, prima di tutto perché sono riuscito a fare 90 minuti – non era scontato, visto che nel precampionato avevo giocato poco e senza tanto minutaggio”, ha dichiarato Luperto.

“Sono felicissimo per il gol. È stato bellissimo festeggiarlo con la nostra gente: il tifo che si sente qui è assurdo, nel finale ci hanno davvero trascinato. Ce ne accorgiamo in casa e anche in trasferta: sappiamo bene i sacrifici che i tifosi fanno per seguirci, è una grande emozione vivere questa passione e poterla alimentare, insieme possiamo toglierci belle soddisfazioni”.

