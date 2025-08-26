Castelsardo, brutto scontro tra auto: 14enne grave in Rianimazione

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 25 agosto, a Lu Bagnu, frazione di Castelsardo. Nello scontro, che ha coinvolto due autovetture, un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in rianimazione presso l’ospedale civile di Sassari.

Secondo una prima ricostruzione, una Dacia Legacy, guidata da un uomo originario di Castelsardo, si è scontrata con una Cupra a bordo della quale viaggiavano tre persone. Il conducente della Cupra, un sessantaseienne residente a Valledoria ma originario di Terni, e due passeggeri, padre e figlio di Roma, sono rimasti feriti. Il più grave è il quattordicenne che, dopo le prime cure sul posto da parte del 118, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata.

Le condizioni del giovane si sono aggravate in serata, rendendo necessario un intervento chirurgico d’urgenza prima del ricovero nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Valledoria per mettere in sicurezza la strada, i Carabinieri di Sedilo per i rilievi e la Polizia Locale per gestire il traffico, che è rimasto bloccato per più di un’ora.

