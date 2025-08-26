Cagliari, non solo Palestra: per la difesa si punta anche Posch

In questi ultimi giorni di calciomercato estivo il Cagliari punta a definire la rosa per il tecnico Fabio Pisacane che, di recente, ha comunicato l’esigenza di 3 nuovi innesti in squadra per la stagione di Serie A appena cominciata.

L’erede di Zortea, passato al Bologna, sarà il giovane classe 2005 dell’Atalanta Marco Palestra che nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche prima del suo trasferimento in Sardegna.

Pisacane ha inoltre manifestato l’intenzione di utilizzare prevalentemente una linea di difesa a 4 e per questo i sardi vorrebbero inserire in rosa un altro giocatore, duttile, capace sia di ricoprire il ruolo di esterno che quello di centrale. L’ultima idea è quella del classe 1997 Stefan Posch, tornato al Bologna dopo il prestito all’Atalanta. Nella sua prima stagione in Italia (2023/2024) il difensore austriaco mise a referto 6 gol.

