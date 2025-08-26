Domani i funerali di Valeria Sollai, Monserrato proclama lutto cittadino

Sospese tutte le manifestazioni in programma e le bandiere resteranno a mezz'asta: questo quanto previsto da un'ordinanza del sindaco

Le due tragiche morti causate dal botulino, ovvero quella di Roberta Pitzalis e di Valeria Sollai, hanno spinto il comune di Monserrato a proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, 27 agosto, attraverso un’ordinanza sindacale.

Domani infatti sarà anche il giorno in cui si terranno le esequie di Valeria Sollai e per l’intera giornata le bandiere saranno esposte a mezz’asta.

Inoltre, negli uffici comunali verrà osservato un minuto di silenzio alle ore 12 e saranno sospese tutte le manifestazioni in programma.

