Oristano, scritte di stampo “no vax”: vandali imbrattano il cimitero

Un grave atto di vandalismo ha colpito il cimitero di San Pietro a Oristano. I muri che delimitano il camposanto sono stati imbrattati con scritte di stampo “no vax”, lasciando un segno di degrado e offesa in un luogo sacro per la comunità. L’episodio, avvenuto nella notte, ha suscitato sdegno e preoccupazione.

La Polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, e l’assessora Maria Bonaria Zedda hanno duramente condannato il gesto.

Le scritte, con chiari riferimenti al movimento “no vax”, hanno trasformato un luogo di memoria e raccoglimento in un manifesto di protesta, seppur violento e irrispettoso.

