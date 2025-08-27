Oristano, acceso diverbio al Pronto soccorso: interviene la polizia

Inizialmente, c'erano state alcune discussioni verbali, ma la situazione è degenerata rapidamente richiedendo l'intervento degli agenti

Un’accesa discussione ha richiesto l’intervento di una volante della questura ieri pomeriggio, al pronto soccorso di Oristano. Due guardie giurate, in servizio nel presidio di emergenza, hanno chiesto l’ausilio della polizia a seguito di un’aggressione verbale e minacce ricevute da un giovane.

Secondo le guardie giurate, dipendenti della società di vigilanza La Nuorese, la lite è iniziata a causa della presenza del giovane, che stava dando conforto alla sua fidanzata, ricoverata diverse ore prima.

Inizialmente, c’erano state alcune discussioni verbali, ma la situazione è degenerata rapidamente, spingendo gli addetti alla sicurezza a chiedere l’intervento della polizia. Gli agenti hanno identificato il ragazzo, mentre le indagini continuano per accertare i fatti.

