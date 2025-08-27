Capoterra, allestisce “punto vendita” della droga: arrestato 18enne | Video

Il ragazzo si era posizionato vicino al Palazzetto dello Sport, realizzando un "banchetto" tra alberi e cespugli. Gli strani movimenti hanno fatto insospettire la Polizia

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato che lo ha colto in flagranza mentre gestiva una sorta di punto di vendita della droga vicino al palazzetto dello sport di Capoterra.

Il giovane aveva allestito il suo “banchetto” direttamente tra gli alberi e i cespugli, trasformando la natura in deposito della droga, con tanto di scorte sotterrate nel terreno.

Insospettiti dal via vai e da strani movimenti in mezzo al verde, gli investigatori del Gruppo Falchi hanno tenuto d’occhio l’improvvisato commerciante, il quale, ignaro di essere osservato, è stato visto più volte chinarsi a terra per prelevare le dosi da tubi in Pvc incavati nel terreno, usati come veri e propri nascondigli segreti.

A seguito del sequestro delle sostanze stupefacenti e del denaro rinvenuto, ovvero 20 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish e 600 euro, il ragazzo è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio e condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale è avvenuta la convalida senza applicazione di misure cautelari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it