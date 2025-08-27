Tragedia a Stintino, turista 60enne muore mentre fa il bagno

La donna era in acqua insieme al marito e altre due persone quando ha improvvisamente accusato un malore. Vani purtroppo i soccorsi

Una vacanza trasformata in tragedia. Una donna di circa 60 anni proveniente dalla Svizzera è morta questa mattina a Stintino mentre faceva il bagno a Cala Lupo.

Secondo quanto riferito, la donna avrebbe accusato un malore mentre era in acqua insieme al marito e altre due persone. L’uomo ha così provato a riportarla a riva per rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono poi arrivati l’elisoccorso e l’ambulanza, ma purtroppo hanno solamente potuto constatare la morte della donna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it