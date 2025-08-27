L’impresa di Pierluigi Sabatelli: a 72 anni completa la North Cape 4000

L'ex docente di San Gavino ha percorso 4000 chilometri in bicicletta dal Sud al Nord Europa: un'impresa straordinaria

Docente in pensione ma con tanta voglia di godersi la vita e soprattutto le proprie passioni. Pierluigi Sabatelli, 72enne di San Gavino, è stato protagonista di una grande impresa: ha affrontato in bicicletta la North Cape 4000.

Si tratta di un evento di Ultra Cycling senza supporto che richiede di percorrere oltre 4000 chilometri dal Sud al Nord dell’Europa.

Partito il 26 giugno scorso, da Rovereto, Sabatelli ha raggiunto il traguardo finale a Capo Nord il 20 agosto. Un viaggio davvero memorabile per una sfida che ha travalicato i confini dello sport, sfociando in un atto di pura forza di volontà e incitamento a sfidare i propri limiti.

