Cagliari, presi 3 dei 7 cani randagi di via Newton: avevano aggredito una donna

Due giorni fa una donna era stata accerchiata e aggredita da un gruppo di cani randagi, oggi l'operazione della Polizia in seguito ad una segnalazione

La Polizia Locale è riuscita a catturare 3 dei 7 cani randagi presenti in via Newton. Nei giorni scorsi infatti era stato diffuso un appello, in seguito all’attacco subito da una donna e denunciato da lei stessa sui social, che ha cominciato a sortire gli effetti sperati.

La Polizia infatti è stata allertata questa mattina intorno alle 8 e a quel punto ha contattato il canile per svolgere l’operazione.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia, nei prossimi giorni saranno organizzate delle operazioni congiunte per fare in modo che si arrivi alla cattura di tutti gli altri cani rimasti.

