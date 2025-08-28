Orrore a Lanusei, esche avvelenate nel bosco Selene: strage di animali

Sei animali da compagnia, tre cani e tre gatti, sono deceduti, mentre altri tre sono riusciti a guarire. La cittadinanza però ha dato l'allarme ed è arrivata la pronta risposta della Forestale

Numerosi animali da compagnia erano rimasti avvelenati dopo aver transitato nel bosco Selene a Lanusei e così sono partite delle indagini da parte del Corpo Forestale per capire la causa.

Oggi il Nucleo Cinofilo Antiveleno ha svolto un’operazione di bonifica dell’area in cui erano avvenuti gli episodi di avvelenamento, che avevano causato sei decessi di animali da compagnia, di cui tre cani e tre gatti.

Essendo la zona sempre molto transitata, era scattato l’allarme da parte della cittadinanza. Gli animali deceduti in seguito all’ingestione delle sostanze velenose sono stati oggetto di prelievo di tessuti e organi, recapitati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, al fine di individuare la sostanza utilizzata nella preparazione delle esche avvelenate.

Sono attesi a breve i referti che potrebbero portare a una svolta nell’attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo di Polizia ambientale e Forestale del Servizio territoriale Cfva di Lanusei.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it